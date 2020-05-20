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В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку 

РИА Новости и ещё 16 37 минут назад
В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает стабилизацию цен на гречку в России, но видит потенциал для их снижения — они могут вернуться к уровню, который был до введения ограничений из-за коронавируса, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
"Мы сегодня видим, что цены стабилизировались — сейчас килограмм гречневой крупы от 67 до 84 рублей колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен", — сказал Тенишев в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Я думаю, мы можем прогнозировать в ближайшее время, что цена будет еще ниже и вернется к минимальным показателям, которые были до введения карантинных ограничений", — добавил он.
Согласно данным Росстата, в апреле цены на гречневую крупу возросли на 12%. Как сообщала ФАС в начале мая, Россия полностью обеспечивает собственные потребности в этой крупе, а кратковременный рост цен на нее был вызван ажиотажным спросом в марте текущего года. Тем не менее, ведомство и его территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. В конце апреля регулятор также выдал предостережение производителю и дистрибьютору продуктов "Мистраль Трейдинг" за намерение существенно повысить цены на гречку, позднее компания заявила, что цены повышать не будет.
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Комментарии
Экономика , Андрей Тенишев , ФАС , РИА Новости
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