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В США испугались потоков саудовской нефти 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Армада саудовских танкеров, наполненных сырой нефтью, направляется к берегам США и заставляет американцев беспокоиться из-за хранилищ, которые снова будут заполнены. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, более 30 танкеров с нефтью из Саудовской Аравии должны прибыть в США в мае и июне. Более 50 миллионов баррелей нефти угрожают разрушить позитивный тренд: ранее запасы сырой нефти в США сократились впервые с января.
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Добыча нефти в США падает шестую неделю подряд. Несмотря на это, в стране по-прежнему производятся объемы, которым, возможно, не хватит места для хранения с учетом саудовской нефти.
«Если разгрузить все саудовские танкеры, то их нефть в течение мая сведет на нет почти всё сокращение добычи, эффективно поддерживая текущие высокие уровни заполнения хранилищ», — заявила Паола Родригес-Масиу, старший аналитик рынка нефти в Rystad Energy.
Bloomberg отмечает, что нефть на «супертанкерах» предназначена для покупателей в Мексиканском заливе и в Тихом океане. Объем нефти, поступающей в мае и июне, составляет почти треть от всей саудовской нефти, поставленной в США в прошлом году.
При этом реальное восстановление спроса на нефть во всем мире не ожидается как минимум еще один год, подчеркивает агентство.
Как сообщал «Рамблер», днем 20 мая стоимость барреля нефти Brent превышала 35 долларов. Цены нефти WTI достигали 32,5 доллара за баррель.
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Экономика , Видео , Bloomberg
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