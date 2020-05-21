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Кабмину предложили признать СМИ пострадавшей от коронавируса отраслью 

RT на русском и ещё 6 47 минут назад
СМИ предложили включить в список пострадавших отраслей
Фото: РИА Новости
Губернатор Красноярского края Александр Усс направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением о включении СМИ в перечень наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей.
Соответствующее письмо распространила пресс-служба правительства края.
«Прошу вас рассмотреть возможность включения деятельности средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции», — указано в письме.
Местные власти сообщили также о снижении объёмов рекламы в СМИ, что грозит прекращение деятельности редакций и ухудшению информационного обеспечения жителей.
Ранее кабмин принял решение выделить более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Экономика , Компании , Александр Усс , Михаил Мишустин
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