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Подсчитана сумма для спасения экономики России 

Павел Тиунов 10 минут назад
Эксперты издания The Bell подсчитали, в какую сумму России обойдется реализация плана по спасению экономики, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса. Аналитики настаивают, что затраты составят 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.
Большая часть обозначенной суммы, по мнению экспертов, пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса — около 1,9 триллиона рублей. 546 миллиардов «достанется» гражданам РФ, региональным властям направят 200 миллиардов рублей, крупному бизнесу — 137 миллиардов, на нужды медицины — 127,6 миллиарда рублей.
Поддержка россиян, до сих пор находящихся за рубежом и не имеющим возможности вылететь на родину, оценена в 5,5 миллиарда рублей, волонтеров — в 242 миллиона рублей.
Примечательно, что из означенной суммы в 3,1 триллиона рублей около 40% будут выданы «живыми» деньгами в виде субсидий, остальные средства будут освоены в виде кредитов, отсрочек по займам, освобождении от платежей и т.д.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Алексанр Лукашенко нашел спасение национальной экономики в продаже картофеля за границу. Он предположил, что на фоне произошедших в 2020 году клубни «будут в цене». Особенный спрос на картофель, по его мнению, ожидается в России и на Украине.
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