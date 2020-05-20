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Подсчитан рост числа безработных в России 

Артём Кульша и ещё 6 1 час назад
Голикова заявила о 1,7 млн безработных в России
Фото: РИА Новости
Безработных в России стало больше почти на треть за время нерабочего режима, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
25 марта, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о введении нерабочей недели из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 2 апреля он продлил нерабочий режим до 30 апреля, 28 апреля — до 11 мая, а 11 мая объявил о его завершении с 12 мая.
Сегодня в Совете Федерации России прошел правительственный час. Голикова приняла в нем участие. В ходе своего выступления она сообщила, что со дня введения нерабочего режима число зарегистрированных безработных в стране выросло на 29% до 1,6 миллиона человек. Вице-премьер добавила, что ради поддержки населения в данной ситуации могут быть созданы временные рабочие места.
«Тема (создания временных рабочих мест. — Прим. ред.) присутствует. Ее эффект в 2008-2009 годах мы знаем и помним», — отметила она.
Видео дня. Курс доллара мог вырасти до 110 рублей
Комментарии 3
Экономика , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Совет Федерации
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