Голикова заявила о 1,7 млн безработных в России

Безработных в России стало больше почти на треть за время нерабочего режима, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
25 марта, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о введении нерабочей недели из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 2 апреля он продлил нерабочий режим до 30 апреля, 28 апреля — до 11 мая, а 11 мая объявил о его завершении с 12 мая.
Сегодня в Совете Федерации России прошел правительственный час. Голикова приняла в нем участие. В ходе своего выступления она сообщила, что со дня введения нерабочего режима число зарегистрированных безработных в стране выросло на 29% до 1,6 миллиона человек. Вице-премьер добавила, что ради поддержки населения в данной ситуации могут быть созданы временные рабочие места.
«Тема (создания временных рабочих мест. — Прим. ред.) присутствует. Ее эффект в 2008-2009 годах мы знаем и помним», — отметила она.