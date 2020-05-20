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Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития РФ 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Талыбов освобожден от должности замглавы МЭР
Фото: Минэкономразвития России
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. В министерстве же курировал финансовый и закупочный блоки, управление делами.
"Замминистра Талыбов уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", — уточнили позднее в пресс-службе Минэкономразвития.
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Экономика , Азер Талыбов , Минэкономразвития , Центральный банк России
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