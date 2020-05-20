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Санкционное давление на Россию может возобновиться после того, как будут преодолены последствия пандемии коронавируса.

Такой прогноз, по данным «Прайм», сделал директор группы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства S&P Карен Варапетов.

«Есть относительно высокая вероятность того, что после того как мир выйдет из пандемии, геополитическая напряженность восстановится и возникнет санкционное давление вновь на некоторые страны, в том числе главным образом на Россию», — подчеркнул он.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Эксперты издания The Bell https://thebell.io/tri-trilliona-na-vseh-kto-poluchit-antikrizisnye-dengi-ot-pravitelstva подсчитали, России реализация плана по спасению экономики, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.