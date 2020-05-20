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России предрекли многолетние проблемы 

Вероника Полынина и ещё 2 24 минуты назад
Россия не скоро сможет вернуться к докризисному уровню добычи нефти, считают опрошенные Reuters аналитики.
Как передает «Лента.ру», бывший главный геолог Госкомиссии России по запасам полезных ископаемых Роман Судо назвал утопией планы Минэнерго России восстановить докризисный уровень добычи за несколько недель. По его словам, добыча нефти не предполагает резких отключений и включений.
С ним согласен старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов. По его мнению, выход на докризисный уровень возможен в течение 3-4 лет.
Как сообщал «Рамблер», 10 апреля по итогам переговоров страны ОПЕК+ пришли к соглашению сократить добычу нефти на 2 года. С мая по июнь 2020 года добыча будет снижена на 10 млн баррелей в сутки, с июня по декабрь 2020 года — на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 года до апреля 2022-го — на 6 млн баррелей в сутки. Сокращение в России составит порядка 19% от уровня февраля 2020 года.
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Экономика , Видео , Рынки , Газпромбанк , Минэнерго , Reuters
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