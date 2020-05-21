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Экономика Европы оттолкнулась от дна 

Lenta.ru и ещё 2 49 минут назад
Экономика Европы оттолкнулась от дна
Фото: Reuters
Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в мае вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта на фоне ослабления карантинных мер. По мнению экспертов, Европа «оттолкнулась от дна» после сильного спада в апреле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской организации Markit Economics.
Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали рост показателя до 25 пунктов. Как заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон, в еврозоне в мае наблюдался дальнейший спад деловой активности, но показатели обнадеживают, потому что «спад, вероятно, достиг дна в апреле». PMI в сфере услуг еврозоны в мае составил 28,7 пункта против 12 пунктов в апреле. Производственный PMI вырос до 39,5 с 33,4 пункта.
По мнению экспертов, ВВП во втором квартале будет падать беспрецедентными темпами, сократившись примерно на 10 процентов по сравнению с первым кварталом, но рост PMI указывает на то, что спад будет умеренным.
Эксперты J. P. Morgan предсказали сокращение ВВП в еврозоне на 45 процентов к концу второго квартала. Европейская комиссия разработала план, чтобы помочь ЕС выйти из экономического кризиса. В рамках проекта планируют выделить около двух триллионов евро на 2021-2027 годы.
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Комментарии 1
Экономика , Крис Уильямсон , ЕС , IHS , Еврокомиссия , Reuters
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