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Европа отказала «Северным потокам» 

Вероника Полынина и ещё 29 21 минуту назад
Европейский суд отклонил иски операторов «Северного потока» и «Северного потока-2» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на решение о распространении нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте суда.
«Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG», — говорится в сообщении суда.
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие. Евросоюзом были утверждены поправки в энергетическое законодательство, которые позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран лишь компаниям, независимым от владельцев трубы. Российско-немецкий
«Северный поток — 2» и его оператор Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») подпадают под действие поправок. Для Nord Stream 2 AG это может означать, что газопровод будет загружен только наполовину.
Ранее власти Германии отказались освобождать оператора «Северного потока — 2» от действия газовой директивы ЕС.
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Экономика , Видео , Компании , Газпром , ЕС
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