В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу

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В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 триллионов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир", — сказал Помпео.

Госсекретарь напомнил, что из-за коронавируса погибли больше 90 тысяч американцев, 36 миллионов человек в США потеряли работу.

Ранее США заявили, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и не проинформировал мир об угрозе вовремя.