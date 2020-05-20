В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу

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В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 триллионов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир", — сказал Помпео.
Госсекретарь напомнил, что из-за коронавируса погибли больше 90 тысяч американцев, 36 миллионов человек в США потеряли работу.
Ранее США заявили, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и не проинформировал мир об угрозе вовремя.
Экономике США предсказали крах из-за коронавируса
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Экономика , Видео , ВОЗ , РИА Новости
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