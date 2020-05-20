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В РФ захотели ввозить дефицитные санкционные товары 

Вероника Полынина и ещё 2 40 минут назад
В РФ захотели ввозить дефицитные санкционные товары
Фото: РИА Новости
В Госдуму поступил законопроект о выводе дефицитных товаров из-под российских контрсанкций, передает «Интерфакс».
Авторы инициативы, сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк, предложили наделить правительство правом принимать решение о ввозе в РФ не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, но и товаров, «производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных».
На рынке в Петербурге продавали тонны санкционных товаров
Константин Косачев пояснил, что в данную категорию могут попасть защитные маски, медицинское оборудование и другие товары первой необходимости в период пандемии коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был принят в мае 2018 года. Согласно документу, правительство РФ по решению президента может вводить запрет или ограничения на ввоз на территорию страны продукции или сырья из недружественных стран. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство может отменить запрет.
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Экономика , Сергей Кисляк , Константин Косачев , Госдума , Правительство РФ , Интерфакс
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