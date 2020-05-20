В РФ захотели ввозить дефицитные санкционные товары 

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Госдуму поступил законопроект о выводе дефицитных товаров из-под российских контрсанкций, передает «Интерфакс».

Авторы инициативы, сенаторы Константин Косачев Сергей Кисляк , предложили наделить правительство правом принимать решение о ввозе в РФ не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, но и товаров, «производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных».

Константин Косачев пояснил, что в данную категорию могут попасть защитные маски, медицинское оборудование и другие товары первой необходимости в период пандемии коронавируса.