В России хотят снять санкции с некоторых товаров

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Сенаторы Константин Косачев Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той «жизненно необходимой» продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом. Инициатива призвана поддержать интересы российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.

В документе оговаривается, что предложение действует в отношении «жизненно необходимых» или дефицитных товаров, производящихся в России, передает РИА «Новости».

В прошлом месяце Совет Федерации создал рабочую группу для пересмотра российского законодательства с учетом влияния пандемии. Сенаторы, среди прочего, проводят анализ применения закона о контрсанкциях от 2018 года.

«Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки», — заявил тогда Косачев.

По словам парламентария, комитет занимается выявлением лучших мировых практик в сфере изменения законодательства в условиях пандемии. Рабочая группа, добавил он, нужна для координации деятельности профильных комитетов верхней палаты российского парламента.

О создании группы председатель верхней палаты Валентина Матвиенко объявила 17 апреля. Она отметила, что членам СФ нужно «донастроить» трудовое законодательство — учитывая цифровые технологии, дистанцированную работу, возможность совмещать «офис» с «удаленкой», а также проработать новые экологическое стандарты и формы удаленного образования.

Руководителем рабочей группы был назначен первый зампред Совфеда Николай Федоров

Указ президента Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 6 августа 2014 года. Введены контрсанкции были в ответ на антироссийские экономические ограничения, принятые странами Евросоюза и США после воссоединения Крыма с Россией. Под запрет попали поставки мяса, рыбы и морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и других продуктов.

В июне прошлого года продовольственное эмбарго против западных стран продлили до 31 декабря 2020 года.

«В силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», — указывалось в оригинальном документе.

При этом в апреле этого года официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано подчеркнул: санкции Запада против России не препятствуют борьбе российской стороны с коронавирусом COVID-19, поэтому вопрос об их отмене стоять не должен, независимо от течения пандемии.

Так чиновник прокомментировал обращение депутатов Европарламента с требованием к Европе «не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

Тремя днями ранее США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — заявили после голосования в российском постоянном представительстве.

При этом еще в ноябре прошлого года тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Антти Ринне пообещал: Россия первой не пойдет на уступки западным странами и не станет в одностороннем порядке отменять меры, которые были введены в ответ на санкции, принятые против России в 2014 году Госдепом США

По словам российского политика, некоторые российские компании и вовсе просят, чтобы ответные меры в отношении стран, поддержавших санкции, сохранили навсегда.