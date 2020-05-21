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СМИ: Россия покушается на запасы нефти Норвегии 

Павел Тиунов 1 час назад
«Россия поймала Норвегию в ловушку»
Фото: Reuters
Норвежскими запасами нефти и газа, которые необходимы для того, чтобы сохранить кромку арктических льдов, могут завладеть россияне, заявил изданию Dagbladet член Партии прогресса в Норвегии Юн Георг Дале. По его словам, он уже обратился к властям своей страны с требованием не допустить подобного поворота событий.
Золотой век российской нефти подходит к концу
Дале подчеркнул, что россиянам уже выданы лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, которые находятся на территории на 15% покрытой арктическими льдами.
«Это значит, что россияне смогут выкачать нефть, доступную и с норвежской, и с российской стороны, которую Норвегия решила не трогать», — отметил парламентарий.
Член Партии прогресса отметил, что он уже обратился к норвежским властям с просьбой разобраться в возникшей проблеме, поскольку «на карту поставлены интересы» страны.
«Если нефть в любом случае будет добываться и использоваться в коммерческих целях, возможно, для экологии лучше, чтобы это происходило с норвежской, а не с российской стороны», — резюмировал Дале.
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Комментарии 201
Экономика , Статьи , Партия Прогресса
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