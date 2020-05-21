«Россия поймала Норвегию в ловушку»

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Норвежскими запасами нефти и газа, которые необходимы для того, чтобы сохранить кромку арктических льдов, могут завладеть россияне, заявил изданию Dagbladet член Партии прогресса в Норвегии Юн Георг Дале. По его словам, он уже обратился к властям своей страны с требованием не допустить подобного поворота событий.

Дале подчеркнул, что россиянам уже выданы лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, которые находятся на территории на 15% покрытой арктическими льдами.

«Это значит, что россияне смогут выкачать нефть, доступную и с норвежской, и с российской стороны, которую Норвегия решила не трогать», — отметил парламентарий.

Член Партии прогресса отметил, что он уже обратился к норвежским властям с просьбой разобраться в возникшей проблеме, поскольку «на карту поставлены интересы» страны.