Экс-министр финансов США рассказал о падении доллара 

Бывший министра финансов США Генри Полсон перечислил возможные угрозы доллару. На курс валюты влияет ситуация внутри страны.

Для того, чтобы не допустить обрушения доллара, нужно сдерживать госдолг и не наращивать дефицит бюджета, считает чиновник. А Америке важно сохранять лидерство в сфере инноваций и эффективного государственного управления, делится своими мыслями Полсон в журнале Foreing Affairs.

Китай не является угрозой для стабильности доллара. Пока республика не достигнет большого прогресса в переходе к рыночной экономике, юань не стоит воспринимать всерьёз как будущую мировую валюту.

США следует более осторожно вводить односторонние санкции и прорабатывать их, чтобы не нанести ущерба американской экономике. Доллар уже довольно долго исполняет роль мировой валюты и это можно считать «исторической аномалией». Поэтому с каждым днём давление на американскую валюту растёт.