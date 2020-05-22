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Экс-министр финансов США рассказал о падении доллара 

News.ru и ещё 3 46 минут назад
Экс-министр финансов США рассказал о падении доллара
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Бывший министра финансов США Генри Полсон перечислил возможные угрозы доллару. На курс валюты влияет ситуация внутри страны.
Для того, чтобы не допустить обрушения доллара, нужно сдерживать госдолг и не наращивать дефицит бюджета, считает чиновник. А Америке важно сохранять лидерство в сфере инноваций и эффективного государственного управления, делится своими мыслями Полсон в журнале Foreing Affairs.
Китай не является угрозой для стабильности доллара. Пока республика не достигнет большого прогресса в переходе к рыночной экономике, юань не стоит воспринимать всерьёз как будущую мировую валюту.
США следует более осторожно вводить односторонние санкции и прорабатывать их, чтобы не нанести ущерба американской экономике. Доллар уже довольно долго исполняет роль мировой валюты и это можно считать «исторической аномалией». Поэтому с каждым днём давление на американскую валюту растёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэкономразвития сформировало прогноз социально-экономического развития России со средним курсом 72,6 рубля за доллар в 2020 году. По прогнозу, в 2021 году курс американской валюты вырастет до 74,7 рубля, но в 2022–2023 годах будет снижаться, упав до 72,1 рубля.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Экономика России , Генри Полсон , Минэкономразвития
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