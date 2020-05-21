«Северный поток-2» заработает не раньше, чем через несколько лет после того, как его достроят, заявил «Московскому комсомольцу» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Он также выразил уверенность, что скандальную ситуацию вокруг российского газопровода можно решить, сделав управляющую им компанию международной.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что решением Федерального сетевого агентства Германии «Северный поток-2» был освобожден от действия Газовой директивы на 20 лет. При этом Европейский суд отказал россиянам в удовлетворение тех же самых требований.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».

«Газопровод в любом случае достроят. Вместе с тем, его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что лучшим решением, защищающим российский трубопровод от различных ограничений со стороны европейских стран, станет образование международной управляющей компании, занимающейся обслуживанием проекта.