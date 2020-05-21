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Ремонт подгоревшего «Адмирала Кузнецова» затянется и подорожает 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Ремонт «Адмирала Кузнецова» затянется и подорожает
Фото: РИА Новости
Ремонт единственного частично сгоревшего и потерявшего сухой док российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может затянуться и стоить дороже ранее запланированного, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Издание ссылается на копию направленного в Генпрокуратуру и Совет безопасности письма подрядчика «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И. И. С.), строящей сухой док в Мурманске для ремонта «Адмирала Кузнецова», в котором заказчик стройки, Центр судоремонта «Звездочка», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), обвиняется, в частности, в неуплате фактически выполненных работ на 800 миллионов рублей и задержке в предоставлении проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции.
В ОСК не согласились с замечаниями И. И. С., заявив изданию, что планируют сменить подрядчика.
В декабре 2019 года на тяжелом авианесущем крейсер «Адмирал Кузнецов» случился пожар. В октябре 2018 года утонул док, используемый для ремонта авианосца.
В настоящее время тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте.
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Комментарии 1
Экономика , Григорий Березкин , Объединенная судостроительная корпорация , Генпрокуратура РФ , Центр судоремонта "Звездочка"
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