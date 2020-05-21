Повышение цен на нефть выше 50 долларов может спровоцировать новую ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией, заявил директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов . Его слова со ссылкой на ТАСС приводит Lenta.ru.

По прогнозу аналитика, по итогам 2020 года стоимость нефти на мировых рынках укрепится на уровне в 30 долларов за баррель. В 2021 году не исключено, уверяет Грязнов, что котировки подрастут до 50 долларов и даже могут показать динамику вплоть до 55 долларов.

Однако эта ситуация грозит новым витком нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией, отметил эксперт. Он не исключает, что борьба за мировые рынки сбыта нефти войдет в свою следующую фазу.

При этом в 2020 году, отмечает Грязнов, возникновение нового противостояния ожидать не стоит, поскольку продолжение конфликта в настоящее время крайне невыгодно обеим странам.

На момент 21 мая, как сообщал «Рамблер», цена на баррель нефти марки Brent подросла до 36,6 долларов. Аналитики связывают положительную динамику стоимости «черного золота» со стабилизацией «нефтяной ситуации» в США, где больше не стоит вопрос дефицита нефтехранилищ.