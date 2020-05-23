Мигрантам захотели запретить въезд в Россию 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в перспективе ограничить въезд мигрантов в Российскую Федерацию. Политик считает, что в кризисный период рабочие места надо в первую очередь предоставлять россиянам. Об этом сообщает REGNUM

«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию», — сказал Жириновский.

По его словам, в стране начался рост количества безработных, и рабочие места прежде всего необходимо предоставлять соотечественникам.

При этом депутат предложил помочь Средней Азии другим способом: закупать больше фруктов, овощей, ягод и других товаров. По мнению Жириновского Россия могла бы делать такие закупки по предоплате.