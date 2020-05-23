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Мигрантам захотели запретить въезд в Россию 

Майк Габриелян и ещё 5 48 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в перспективе ограничить въезд мигрантов в Российскую Федерацию. Политик считает, что в кризисный период рабочие места надо в первую очередь предоставлять россиянам. Об этом сообщает REGNUM.
«Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию», — сказал Жириновский.
По его словам, в стране начался рост количества безработных, и рабочие места прежде всего необходимо предоставлять соотечественникам.
При этом депутат предложил помочь Средней Азии другим способом: закупать больше фруктов, овощей, ягод и других товаров. По мнению Жириновского Россия могла бы делать такие закупки по предоплате.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минтруде сделали парадоксальное заявление о выросшей безработице, которая снижается.
Экономика , Видео , Другое , Владимир Жириновский , Минтруд , ЛДПР
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