На Украине оценили возможность объявления дефолта

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Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент нет экономических оснований для объявления страной дефолта.

Об этом сообщает сайт радиостанции «Новое время».

«Я попрошу, чтобы понятие «дефолт» вообще никто не употреблял… Объективно дефолт — это политическое решение, поэтому экономических оснований для дефолта Украины нет», — заявил он.

По его словам, в существующий в настоящий момент кризис Украина заходит «в достаточно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной».