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На Украине заявили об отсутствии оснований для объявления дефолта 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
На Украине оценили возможность объявления дефолта
Фото: РИА Новости
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент нет экономических оснований для объявления страной дефолта.
Об этом сообщает сайт радиостанции «Новое время».
«Я попрошу, чтобы понятие «дефолт» вообще никто не употреблял… Объективно дефолт — это политическое решение, поэтому экономических оснований для дефолта Украины нет», — заявил он.
По его словам, в существующий в настоящий момент кризис Украина заходит «в достаточно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие на Украине денег из Международного валютного фонда (МВФ) с неделей жизни без воды.
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