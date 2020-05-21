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Минфин предостерег от накачивания экономики деньгами 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Минфин предостерег от накачивания экономики деньгами
Фото: РИА Новости
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предостерег от "накачивания" экономики деньгами, поскольку это в конечном итоге может привести к утрате макроэкономической стабильности и масштабному обесценению нацвалюты.
"Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем", — заявил Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.
По его словам, уровень финансовой стабильности в России значительно вырос. "Но это с нами относительно недавно", — подчеркнул замминистра.
"Когда мы обсуждаем и критикуем власти за недостаточно решительные шаги по борьбе с кризисом, то надо понимать, что самым худшим шагом будет борьба, которая приведет к утрате макроэкономической стабильности", — подчеркнул он.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
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Комментарии 4
Экономика , Алексей Моисеев , Минфин , РИА Новости , ИА Sputnik
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