Минфин предостерег от накачивания экономики деньгами 

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предостерег от "накачивания" экономики деньгами, поскольку это в конечном итоге может привести к утрате макроэкономической стабильности и масштабному обесценению нацвалюты.

"Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем", — заявил Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.

По его словам, уровень финансовой стабильности в России значительно вырос. "Но это с нами относительно недавно", — подчеркнул замминистра.

"Когда мы обсуждаем и критикуем власти за недостаточно решительные шаги по борьбе с кризисом, то надо понимать, что самым худшим шагом будет борьба, которая приведет к утрате макроэкономической стабильности", — подчеркнул он.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.