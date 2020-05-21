Россия ставит криптовалюту под запрет 

Госдумовцы разработали пакет законопроектов, предполагающих административную и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и криптовалют. В Минэкономразвития NEWS.ru сообщили, что данные законопроекты уже поступили из нижней палаты парламента и в настоящее время ведомство анализирует документы и готовит по ним свою позицию. Эксперты высказывают опасения, что государство «сознательно» загоняет таких людей в серую зону, так как производить операции в интернете возможно вне российской юрисдикции.

Новые юридические правила регулируют ответственность за нарушения в криптосфере: отвечают за это изменения в КоАП и УК и также в ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса. Наказания предусмотрены за любое использование цифровых активов — от организации криптобиржи и майнинговой фермы до попытки расплатиться криптоденьгами в глобальной Сети. Об этом NEWS.ru рассказали в аппарате Госдумы (документы есть в распоряжении редакции).

Штрафы за подобные «злодеяния» грозят от 500 тыс. рублей для физлиц и до 2 млн — для юридических. За те же нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей или даже дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Если при совершении тех же правонарушений был извлечён «особо крупный доход» или нанесён значительный ущерб рядовым россиянам, организациям или государству, нарушитель кроме штрафных санкций может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет или до 5 лет принудительных работ. Такие наказания можно также «заработать» за приобретение цифровых финсредств на территории РФ с помощью наличного расчёта или путём перечисления денег на счета, открытые в банках страны.

Законодательные новшества также фактически запрещают на территории Необъятной привлечение инвестиций в проекты в обмен на токены, которые инвесторы могут менять на криптовалюту (так называемые ICO).

Ну а пока у нас заняты важными запретами, Банк Франции решил впервые использовать цифровую валюту на основе технологии блокчейн для оплаты выпуска цифровых ценных бумаг. На сайте французского регулятора сообщается, что в июне французский Центробанк проведет эксперименты по применению цифрового евро в межбанковских расчетах. В ЦБ Франции убеждены, что результаты станут большим вкладом в глобальные изыскания, которые осуществляет Евросистема в области криптоактивов.

О пользе и вреде регулирования

Павел Новиков. Новый пакет российских законодательных актов о цифровых финансовых активах с выверенными экспертами дефинициями, ролями, процессами, правами и зонами ответственности всех участников является важным элементом цифровой экономики для любой развитой страны, полагает директор центра компетенций Fintech&Blockchain Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech&Blockchain Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:

Нужно отчетливо понимать границы между криптографией, распределенным реестром, блокчейном, цифровым активом, криптовалютой и не смешивать эти разные понятия. Например, среди резидентов «Сколково» уже есть несколько технологических компаний, которые создают решения для построения инфраструктуры для максимально безопасной эмиссии, оборота и хранения цифровых активов.

Новые поправки в КоАП и УК предлагают незаконность не только обращения, но и владения физ— и юрлицами токенов выпущенных за рубежом, дополняет генеральный директор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. По его словам, предлагаемые нормы не совсем отвечают сегодняшним экономическим реалиям и не позволяют бизнесу использовать весь потенциал новых технологий, таких как blockchain.

Дмитрий Галушко, генеральный директор компании «ОрдерКом»:

Всё это может повлечь за собой массовый переезд молодых специалистов заграницу (Беларусь, Казахстан, Украину и т.п.). Цифровая экономика не может существовать без токенов, криптовалют (де факто является одним из платежных инструментов в сети интернет). Если же РФ планируют создать цифровую экономику, то нужен совсем другой подход — не запрещать, а предоставить возможность развиваться инновационным идеям и проектам, технологиям.

Как быть тем предпринимателям, бизнес-модель которых построена на использовании криптовалют? Такие инноваторы вероятнее всего будут искать другие юрисдикции, более лояльные к обороту и использованию криптовалют. А это значит, что Россия потеряет и ряд компаний, налоги и, самое главное, человеческий капитал и компетенции, опасаются опрошенные ИТ-экономисты.

Им — нужно, а нам?

Сегодня криптовалюты используют практически во всех странах мира, и не только на Западе. Юридический статус у этих цифровых денег везде разный, где-то криптовалюты используют с определенными ограничениями, но так или иначе криптовалюты участвуют в экономической жизни людей и стран. Поэтому введение уголовной и административной ответственности за использование криптовалют — это не новая риторика в России. В 2016 году уже были подобные предложения, вызванные только одним — страхом перед новым явлением. И вероятно это связано с экономическим кризисом, говорит ведущий эксперт центра в области систем распределённого реестра Университета Иннополис в Татарстане Рустам Давлетбаев.

Рустам Давлетбаев, ведущий эксперт Лидирующего исследовательского центра в области систем распределённого реестра Университета Иннополис:

Гипотеза заключается в том, что в период кризисных явлений, особенно когда это связано с кризисом неплатежей, в стране начинают появляться альтернативные средства расчётов (денежные суррогаты) для того, чтобы продолжать осуществлять экономическую деятельность. Сегодня есть доступная технологическая основа для эмиссии и организации оборота альтернативных валют в формате цифровых валют. И главный страх со стороны власти — это боязнь потери управления. Однако, это анахронизм, так как если организовать правила игры, то контроль оборота криптовалют сегодня может легко осуществляться государством, так как реестр транзакций криптовалют считается самым прозрачным.

На самом деле, утверждает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов , финансовые регуляторы многих стран скорее скептически или даже враждебно относятся к использованию криптовалют. В некоторые случаях они находятся вне правового поля, часто бесконтрольны.

Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion:

И как работать с такими инструментами? Главные сложности не в технической части, а больше в решении организационно-правовых вопросов, законодательной базе. При этом многие институты внимательно изучают криптовалюты и возможности их использования. Хождение нерегулируемых криптовалют представляет ряд проблем не только для финансовых институтов и органов власти, связанных с утечкой и отмыванием средств, но и для частных инвесторов.

По его словам, криптоактивы — инструмент исключительно волатильный, трудно прогнозируемый, особенно для начинающих инвесторов. При этом, бесспорно, привлекает обещаниями баснословных барышей. И люди бегут скупать криптовалюты в надежде разбогатеть. Эксперт напоминает прецеденты, когда люди на волне интереса к криптовалютам в 2017 году брали кредиты и вкладывали всё в «крипту», однако после кратного падения стоимости активов оказывались в катастрофической долговой яме.

Где мы сейчас?

В настоящее время в Российской Федерации кроме программного обеспечения активно разрабатывается аппаратное обеспечение — средства для хранения токенов, криптовалюты. В эту индустрию уже вовлечено много молодых специалистов из РФ, и принятие данного законопроекта поставит крест на инновационной экономике, беспокоятся специалисты.

В подтверждение надо обратить внимание на количество русскоязычных каналов по тематике blockchain, криптовалют, майнига, разработки ПО и HW — там очень много русскоязычной молодежи — от 18 и старше, — говорит Дмитрий Галушко.

Как это ни странно звучит, но российские разработчики и технологические предприниматели — одни из мировых лидеров в области блокчейна и криптовалют, уверяет Рустам Давлетбаев. Однако компании, которые они создают, регистрируются, как правило, в не в российской юрисдикции. Данный тренд ещё несколько лет назад эксперты назвали «технологическим гастрабайтерством», когда жить можно в России, а компанию иметь в другой стране.

Печально то, что всё что создается в рамках таких компаний — технологические новации, налоги уже не принадлежат России, — резюмировал аналитик из наукограда Иннополис.

*RIP — один из самых простых сетевых протоколов маршрутной информации («дорога», путь обмена данными).