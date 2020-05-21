Россия приготовилась влезать в долги

Минфин России собирается покрывать недопоступление ненефтегазовых доходов в бюджет в 2020-2021 годах за счет увеличения займов. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передает «Прайм»

По его словам, валовые заимствования РФ на внутреннем рынке планируются в 2020 году в размере 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма заимствований составляет 1,7 триллиона рублей.

Министр уточнил, что эта мера будет временной, и бюджет нужно будет постепенно приводить в соответствие с возможностями экономики. По словам Силуанова, ограничение предельных расходов параметрами бюджетных правил в трехлетнем бюджете отменять не планируется.

Глава Минфина подчеркнул, что отмена бюджетного правила не обсуждается. Благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса. По словам Силуанова, бюджетное правило хорошо показало себя как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке России заявили, что в ситуации нынешнего мирового экономического кризиса Россия лучше готова к внешним шокам, чем в 2014-2015 годах. В финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть, указали в ЦБ.