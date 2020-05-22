Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.20
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.82
79.78
Индексы и котировки Brent
35.29
+0.28 Золото
1735.97
+0.03 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0903
+0.0070
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Китай впервые за 26 лет откажется от достижения цели по ВВП 

News.ru и ещё 9 49 минут назад
Китай впервые откажется от достижения цели по ВВП
Фото: globallookpress.com
Пекин из-за последствий пандемии коронавируса отказался ставить цель по достижению планового показателя по росту валового внутреннего продукта. Это произошло впервые за 26 лет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад председателя Государственного совета КНР Ли Кэцяна. В 2020 году Китай направит все усилия на борьбу с бедностью и безработицей, а также на устранение других негативных последствий пандемии COVID-19.
Как отметил в своём докладе председатель Госсовета, экономика страны находится в ситуации, где на неё влияют множество неуправляемых факторов — распространение болезни внутри Китая и в остальном мире, колебания мирового спроса, сокращение объёмов торговли и другие. Ли Кэцян был вынужден констатировать, что в таких условиях делать какие-то прогнозы по росту ВВП не имеет смысла.
Как передавал NEWS.ru, китайские власти выпустили заявление, в котором признали, что коронавирус в стране ещё не побеждён, но отметили, что добились в борьбе с ним крупных успехов.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
News.ru: последние новости
Китай признался, что не победил коронавирус Китай признался, что не победил коронавирус Эксперт рассказал, когда заработает «Северный поток — 2» Эксперт рассказал, когда заработает «Северный поток — 2» Украина хочет возобновить импорт электричества из РФ Украина хочет возобновить импорт электричества из РФ
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово жалуются на микрофинансовые организации
Россияне массово жалуются на микрофинансовые организации
СМИ узнали о возможном смягчении выхода на пенсию в РФ
СМИ узнали о возможном смягчении выхода на пенсию в РФ
Как получить льготную сельскую ипотеку
Как получить льготную сельскую ипотеку
Россия увеличила экспорт пшеницы
Россия увеличила экспорт пшеницы
России предрекли многолетние проблемы
России предрекли многолетние проблемы
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение