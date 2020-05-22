Китай впервые откажется от достижения цели по ВВП

Пекин из-за последствий пандемии коронавируса отказался ставить цель по достижению планового показателя по росту валового внутреннего продукта. Это произошло впервые за 26 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад председателя Государственного совета КНР Ли Кэцяна. В 2020 году Китай направит все усилия на борьбу с бедностью и безработицей, а также на устранение других негативных последствий пандемии COVID-19.

Как отметил в своём докладе председатель Госсовета, экономика страны находится в ситуации, где на неё влияют множество неуправляемых факторов — распространение болезни внутри Китая и в остальном мире, колебания мирового спроса, сокращение объёмов торговли и другие. Ли Кэцян был вынужден констатировать, что в таких условиях делать какие-то прогнозы по росту ВВП не имеет смысла.

Как передавал NEWS.ru, китайские власти выпустили заявление, в котором признали, что коронавирус в стране ещё не побеждён, но отметили, что добились в борьбе с ним крупных успехов.