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Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите 

РИА Новости и ещё 11 53 минуты назад
Украина договорилась с МВФ о кредите
Фото: РИА Новости
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда.
"Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно $5 миллиардам) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19", — отметила главы команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.
По ее словам, руководство фонда рассмотрит соглашение в ближайшие недели.
Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by на пять миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов без принятия закона о банковском регулировании.
Этот закон является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ. Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.
Рада 13 мая приняла законопроект на внеочередном заседании, документ поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
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Комментарии
Экономика , Владимир Зеленский , Сергей Марченко , Международный валютный фонд , Минфин
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