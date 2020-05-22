Британия сделала рекордные заимствования

Великобритания в апреле привлекла заимствования в объеме 62 миллиардов фунтов стерлингов, что на 12,7% больше, чем изначально планировалось, а также является максимумом с 1993 года, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

По оценке ONS, объем государственных заимствований в апреле может составить 62,1 миллиарда фунтов стерлингов против 51,1 миллиарда фунтов за аналогичный период годом ранее.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, власти планировали привлечь в апреле 55 миллиардов фунтов.

Увеличение объема заимствований потребовалось из-за необходимости поддерживать экономику в условиях пандемии коронавируса.

Правительство Великобритании на поддержку экономики в условиях COVID-19 выделило 330 миллиардов фунтов стерлингов. Власти компенсируют до 80% заработной платы сотрудникам компаний и самозанятым, временно оставшимся без работы, выдают бизнесу кредиты, обеспеченные госгарантией, а также ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.