Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП 

Ли Кэцян. Китай в 2020 году продолжит дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР

"В этом году мы поставили следующие цели… дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП и отказ от основных загрязнителей окружающей среды", — заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания.

В 2016 году правительство постановило, что в период с 2016 года по 2020 годы энергопотребление в Китае энергопотребление в Китае будет сохраняться на уровне не выше пяти миллиардов тонн угольного эквивалента.