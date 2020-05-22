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Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Китай в 2020 году продолжит дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"В этом году мы поставили следующие цели… дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП и отказ от основных загрязнителей окружающей среды", — заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания.
В 2016 году правительство постановило, что в период с 2016 года по 2020 годы энергопотребление в Китае энергопотребление в Китае будет сохраняться на уровне не выше пяти миллиардов тонн угольного эквивалента.
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Экономика , Ли Кэцян , Госсовет КНР
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