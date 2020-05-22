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Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Фото: РИА Новости
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Так, поступления подоходного налога (НДФЛ) в апреле 2020 года упали на 23,6 процента, или на 24,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в целом за первые четыре месяца года поступления по НДФЛ увеличились на 7,2 процента, составив 318,5 миллиарда рублей.
Доходы бюджета Москвы от налога на прибыль организаций снизились на 32,3 процента, или на 44,1 миллиарда рублей, по сравнению с апрелем прошлого года. В целом за четыре месяца эти поступления сократились на 11,8 процента, до 338,4 миллиарда рублей.
При этом общая сумма налоговых поступлений с января по апрель снизилась на 5,3 процента, или на 43,3 миллиарда рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, и составила 779 миллиарда рублей.
Расходы по госпрограмме «Столичное здравоохранение» увеличились на 96,8 процента за четыре месяца 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 191,7 миллиарда рублей. Как уточнили в мэрии, с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) затраты на здравоохранение в Москве с января по апрель 2020 года составили 260,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что правительство России приготовилось влезать в долги и привлекать заимствования для покрытия потерь федерального бюджета от снижения ненефтегазовых доходов. По словам министра финансов Антона Силуанова, частично их можно будет покрыть за счет дополнительных заимствований.
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Комментарии
Экономика , Компании , Григорий Березкин , Правительство РФ
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