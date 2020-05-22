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Курс доллара: в Минэкономразвития дали прогноз на среднегодовой курс доллара 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В МЭР дали прогноз на среднегодовой курс доллара
Фото: РИА Новости
Министерство экономического развития РФ сделало прогноз на курс доллара относительно рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, в текущем году страну ожидает средняя цена 72,6 рубля за один доллар, в следующем году около 74,7 рубля. Данные основаны на сценарии социально-экономического развития на ближайшие три года (2020-2023 гг.), который был подготовлен сотрудниками министерства. Кроме того, как передает агентство, курс может быть снижен только в 2022 году.
Также в прогнозе указано, что ВВП России в нынешнем году снизится на 5%, а в следующем 2021 году увеличиться на 2,8%, Постепенный рост валового продукта будет отмечен и в последующие два года, что составит чуть больше 3%.
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Экономика , Минэкономразвития , Доллар
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