Американский газ оказался не нужен Европе

Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.

Журналисты подчеркивают, что с января по апрель из США в Европу поступало порядка 60-75 партий сжиженного природного газа в месяц. С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.

Предполагается, что отказы могут продолжиться вплоть до октября 2020 года, до восстановления спроса на «голубое топливо» и частичного освобождения хранилищ.