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Европа отказывается от американского газа 

Павел Тиунов и ещё 2 15 минут назад
Американский газ оказался не нужен Европе
Фото: Reuters
Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
Журналисты подчеркивают, что с января по апрель из США в Европу поступало порядка 60-75 партий сжиженного природного газа в месяц. С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Предполагается, что отказы могут продолжиться вплоть до октября 2020 года, до восстановления спроса на «голубое топливо» и частичного освобождения хранилищ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что российский газопровод «Северный поток-2», идущий в Европу, заработает не раньше, чем через несколько лет после того, как его достроят. Эксперт в качестве причин задержек ввода проекта в эксплуатацию назвал санкции со стороны европейских государств.
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Экономика , Сергей Пикин , Bloomberg
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