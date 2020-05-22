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Китай предпринял беспрецедентный шаг из-за пандемии 

Артём Кульша 20 минут назад
Власти Китая из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 впервые с 1994 года не установили целевые показатели по росту своего валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает CNBC.
В 1994-м, как сообщал «Рамблер», китайские власти начали вести статистику относительно целевых показателей по росту ВВП. С тех пор показатели устанавливались ежегодно. В 2020-м Китай решил этого не делать.
Глава Государственного совета Китая Ли Кэцян объяснил это тем, что в этом году страна столкнется с факторами, эффект которых труднопредсказуем по причине неопределенности, вызванной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и ситуацией в мировой экономике.
На этом фоне сегодня утром цена нефти марки «Брент» (Brent) рухнула почти на 7% до 33,54 доллара за баррель, сорта WTI — более чем на 7% до 31,35 доллара, российский рубль подешевел по отношению к доллару США на 0,8% до 71,55 рубля, а к евро — на 0,7% до 78,23 рубля.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,1 миллиона человек.
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Экономика , Видео , Госсовет КНР
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