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ЦБ сообщил о кадровых перестановках 

Банки.ру 24 минуты назад
ЦБ сообщил о кадровых перестановках
Фото: ТАСС
Банк России в пятницу, 22 мая, сообщил о назначениях в своих департаментах, следует из релиза регулятора.
Так, Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, департамент денежно-кредитной политики возглавит Кирилл Тремасов.
«Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года», — пояснили в Центробанке.
Кирилл Тремасов возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании, а также с 2014 по 2017 год был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.
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Экономика , Компании , Кирилл Тремасов , Алексей Заботкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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