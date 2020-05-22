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Оценена вероятность «возвращения 90-х» в России 

Артём Кульша 1 час назад
Оценена вероятность «возвращения 90-х» в России
Фото: ТАСС
В России не будет вторых 1990-х из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказано в исследовании Boston Consulting Group (BCG).
BCG, как сообщал «Рамблер», — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Бостоне, США. Недавно она провела исследование о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию в России.
Согласно его результатам, ситуация может развиваться по трем сценариям. Первый называется «Отскок» и подразумевает снижение валового внутреннего продукта (ВВП) на 4-6% в результате приостановки деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы примерно на два месяца.
Сценарий «Тяни-толкай» предполагает более длительный локдаун и снижение ВВП на 7-10%, а сценарий «Критический спад» или «Вторые 1990-е» — еще более длительный и снижение ВВП на 10-15%.
В BCG не видят в экономике и финансовом секторе России предпосылок структурного характера для «Вторых 1990-х», а наиболее вероятным считают сценарий «Тяни-толкай».
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