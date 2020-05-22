России предсказали череду карантинов до конца года

Эксперты BCG подготовили аналитический прогноз развития экономики России в ближайшей перспективе. В документе под названием «Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис» рассматривается несколько сценариев и наиболее вероятный — «тяни-толкай», когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.

Карантинные меры в России могут затянуться на год, войдя в волновой режим, когда предприятия то будут открываться, то закрываться из-за периодического всплеска заболеваний от коронавируса. Об этом говорится в аналитическом обзоре консалтинговой компании BCG. Все это может продлиться до 2021 года, вплоть до введения вакцинации от COVID-19.

Помимо вариантов действия властей, эксперты BCG выделяют несколько сценариев грядущего экономического кризиса. В первом случае произойдет «отскок»: ВВП страны упадет лишь на 4–6%, а вирус будет остановлен после ограничений первой волны. Во втором варианте («тяни-толкай») после короткого локдауна экономики ВВП снизится на 7–10%, сами аналитики BCG считают его наиболее вероятным. Это довольно ощутимый спад, по прогнозам министра финансов Антона Силуанова , снижение ВВП составит 5%, схожую оценку дает и Центробанк (4-6%).

Третий вариант — «критический спад» — наиболее драматичный:

ВВП рухнет на 10–15%, пандемия затянется, промышленное производство и конвейеры заводов встанут, начнется масштабный кризис ликвидности в экономике.

Аналитики убеждены, что всплески заболеваемости будут продолжаться до конца 2021 года, что будет поводом для властей возобновлять режим самоизоляции граждан и ограничений на работу предприятий. Вакцину от COVID-19 разработают не раньше конца 2020 года, убеждены в BCG. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что после первого всплеска пандемии коронавируса мир ожидает вторая волна.

В Китае после обнаружения нескольких новых случаев бессимптомного заражения коронавирусом более 100 млн граждан попали под новый карантин.

Для России это означает, что предприятия малого и среднего бизнеса, заблокированные карантинными ограничениями властей, ожидает череда банкротств, считает BCG. При таком сценарии правительство будет перманентно закрывать и открывать работу компаний в зависимости от уровня распространения коронавируса.

«Пандемия быстро не отступит. Мы должны учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай», с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», — приводит принадлежащее Геннадию Березкину РБК слова управляющего директора и партнера BCG Сергея Перапечки.

Аналитики полагают, что власти должны оптимизировать собственные действия. Прежде всего, после завершения ограничений государство должно расширить мощности больниц и поликлиник. И, конечно же, крайне необходимо понимать и предсказывать природу пандемии, чтобы сократить ее течение, а уж если, пришлось вводить режим самоизоляции, то гражданам и предприятиям власти обязаны оказывать решительные меры поддержки.

Если волны ограничений будут довольно короткими (менее 25% от общего периода пандемии), то власти могут субсидировать зарплаты граждан в этот период, это сохранит им рабочие места.

Такой вариант куда менее затратен, чем в последствии компенсировать содержание резко возросшего количества безработных, считают эксперты.

Для блокировки структурного кризиса правительство обязано увеличивать меры поддержки экономики, считают эксперты. Сейчас объем озвученных мер в стране оценивается примерно в 3% ВВП (это касается госгарантий и налоговых отсрочек) — против 12% ВВП в среднем в западных странах.

Количество мер помощи российского правительства и объемы поддержки постепенно увеличиваются, однако скорость, выделяемых средств получателям, остается крайне низкой, отмечают аналитики. Получить поддержку от государства пока что смогли только 10% компаний, бизнесмены жалуются на бюрократические препоны, а также саботаж правительственных мер со стороны банков.