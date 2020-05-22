Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.00
82.00
78.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
33.84
–0.27 Золото
1734.60
–0.00 РТС
1180.58
–1.93
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0905
+0.0072
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Сценарий «тяни-толкай»: как карантин скажется на ВВП России 

Газета.Ru 1 час назад
России предсказали череду карантинов до конца года
Фото: Газета.Ru
Эксперты BCG подготовили аналитический прогноз развития экономики России в ближайшей перспективе. В документе под названием «Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис» рассматривается несколько сценариев и наиболее вероятный — «тяни-толкай», когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Карантинные меры в России могут затянуться на год, войдя в волновой режим, когда предприятия то будут открываться, то закрываться из-за периодического всплеска заболеваний от коронавируса. Об этом говорится в аналитическом обзоре консалтинговой компании BCG. Все это может продлиться до 2021 года, вплоть до введения вакцинации от COVID-19.
Помимо вариантов действия властей, эксперты BCG выделяют несколько сценариев грядущего экономического кризиса. В первом случае произойдет «отскок»: ВВП страны упадет лишь на 4–6%, а вирус будет остановлен после ограничений первой волны. Во втором варианте («тяни-толкай») после короткого локдауна экономики ВВП снизится на 7–10%, сами аналитики BCG считают его наиболее вероятным. Это довольно ощутимый спад, по прогнозам министра финансов Антона Силуанова, снижение ВВП составит 5%, схожую оценку дает и Центробанк (4-6%).
Третий вариант — «критический спад» — наиболее драматичный:
ВВП рухнет на 10–15%, пандемия затянется, промышленное производство и конвейеры заводов встанут, начнется масштабный кризис ликвидности в экономике.
Аналитики убеждены, что всплески заболеваемости будут продолжаться до конца 2021 года, что будет поводом для властей возобновлять режим самоизоляции граждан и ограничений на работу предприятий. Вакцину от COVID-19 разработают не раньше конца 2020 года, убеждены в BCG. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что после первого всплеска пандемии коронавируса мир ожидает вторая волна.
В Китае после обнаружения нескольких новых случаев бессимптомного заражения коронавирусом более 100 млн граждан попали под новый карантин.
Для России это означает, что предприятия малого и среднего бизнеса, заблокированные карантинными ограничениями властей, ожидает череда банкротств, считает BCG. При таком сценарии правительство будет перманентно закрывать и открывать работу компаний в зависимости от уровня распространения коронавируса.
«Пандемия быстро не отступит. Мы должны учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай», с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», — приводит принадлежащее Геннадию Березкину РБК слова управляющего директора и партнера BCG Сергея Перапечки.
Аналитики полагают, что власти должны оптимизировать собственные действия. Прежде всего, после завершения ограничений государство должно расширить мощности больниц и поликлиник. И, конечно же, крайне необходимо понимать и предсказывать природу пандемии, чтобы сократить ее течение, а уж если, пришлось вводить режим самоизоляции, то гражданам и предприятиям власти обязаны оказывать решительные меры поддержки.
Если волны ограничений будут довольно короткими (менее 25% от общего периода пандемии), то власти могут субсидировать зарплаты граждан в этот период, это сохранит им рабочие места.
Такой вариант куда менее затратен, чем в последствии компенсировать содержание резко возросшего количества безработных, считают эксперты.
Для блокировки структурного кризиса правительство обязано увеличивать меры поддержки экономики, считают эксперты. Сейчас объем озвученных мер в стране оценивается примерно в 3% ВВП (это касается госгарантий и налоговых отсрочек) — против 12% ВВП в среднем в западных странах.
Количество мер помощи российского правительства и объемы поддержки постепенно увеличиваются, однако скорость, выделяемых средств получателям, остается крайне низкой, отмечают аналитики. Получить поддержку от государства пока что смогли только 10% компаний, бизнесмены жалуются на бюрократические препоны, а также саботаж правительственных мер со стороны банков.
Главный источник для пополнения помощи экономике в данный период — это Фонд национального благосостояния (ФНБ) с резервом в 8,4 трлн руб. Согласно действующему законодательству, от ФНБ сейчас требуется только закрытие недополученных нефтегазовых доходов (относительно цены в $42,4 за баррель) — на это уйдет 1,5 трлн руб. в этом году, сообщал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». В BCG убеждены, что регулирование расходов ФНБ необходимо изменить: эти деньги можно и нужно тратить на поддержку бизнеса и занятости россиян в течение кризисного года.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
Газета.Ru: последние новости
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу "Ямал" "Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу "Ямал" Эксперт рассказал к чему приведет введение США санкций против Китая Эксперт рассказал к чему приведет введение США санкций против Китая В Совфеде предложили ужесточить уголовное наказание за "серые зарплаты" В Совфеде предложили ужесточить уголовное наказание за "серые зарплаты"
Комментарии
Экономика , Статьи , Антон Силуанов , Геннадий Березкин , Сергей Перапечка , ВОЗ , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , Ведомости , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
От легендарного бренда отказались покупатели
От легендарного бренда отказались покупатели
Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США
Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
Новости партнеров
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение