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В ЦБ рассказали о ситуации в банковском секторе 

РИА Новости 1 час назад
В ЦБ рассказали о ситуации в банковском секторе
Фото: РИА Новости
Средства юрлиц в банках РФ за 1-19 мая выросли на 0,3%, средства населения сократились на 0,6%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"С фондированием в целом ситуация достаточно спокойная. Средства российских компаний на счетах выросли на 0,3%. Вклады населения пока немного в минусе — около 0,6%, но здесь данные на промежуточную дату не очень показательны, потому что традиционно в конце месяца есть рост, связанный с начислением зарплат, пособий, пенсий, а в начале месяца, напротив, происходят траты, особенно в периоды длинных праздников. Поэтому лучше, конечно, сравнивать соответствующие показатели на конец месяца", — сказала Набиуллина, представляя данные по банковскому сектору за период с 1 по 19 мая.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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