Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.85
82.00
78.30
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.35
+0.38 Золото
1737.12
+0.39 РТС
1187.94
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0908
+0.0075
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Чубайс предрек революцию в важной отрасли 

Артём Кульша 1 час назад
Чубайс предрек революцию в важной отрасли
Фото: РИА Новости
В течение трех-пяти лет в транспортной отрасли может произойти революция. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс.
21–22 мая, как сообщал «Рамблер», проходит онлайн-конференция Startup Village. Ее проводит фонд «Сколково».
Сегодня в ходе мероприятия выступил Чубайс. Он рассказал, что три-четыре года назад услышал идею о том, что автомобили, самолеты и так далее — это капсулы.
Сейчас люди вынуждены пересаживаться из одной в другую, но капсулу можно отделить от способа перемещения. Например, сначала поставить ее на тележку, в другом месте подцепить к коптеру и тому подобное. Тогда пересаживаться будет не надо.
«Эти идеи мне казались вообще завирансом, а сейчас я вижу серьезных людей, которые вкладывают серьезные деньги в подобного рода вещи», — сообщил Чубайс.
Он выразил уверенность, что воплощение этих идей в жизнь станет революцией в транспортной отрасли, а также высказал мнение, что нечто работающее может быть создано в течение трех-пяти ближайших лет.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
Комментарии
Экономика , Анатолий Чубайс , Роснано , Фонд Сколково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сечина переназначили на должность главы «Роснефти»
Сечина переназначили на должность главы «Роснефти»
Какие проблемы ждут новую «Силу Сибири»
Какие проблемы ждут новую «Силу Сибири»
Россияне начали активно скупать новый товар
Россияне начали активно скупать новый товар
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Мировой экономике предрекли полный коллапс
В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике
В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение