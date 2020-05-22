Чубайс предрек революцию в важной отрасли 

21–22 мая, как сообщал «Рамблер», проходит онлайн-конференция Startup Village. Ее проводит фонд «Сколково»

Сегодня в ходе мероприятия выступил Чубайс. Он рассказал, что три-четыре года назад услышал идею о том, что автомобили, самолеты и так далее — это капсулы.

Сейчас люди вынуждены пересаживаться из одной в другую, но капсулу можно отделить от способа перемещения. Например, сначала поставить ее на тележку, в другом месте подцепить к коптеру и тому подобное. Тогда пересаживаться будет не надо.

«Эти идеи мне казались вообще завирансом, а сейчас я вижу серьезных людей, которые вкладывают серьезные деньги в подобного рода вещи», — сообщил Чубайс.

Он выразил уверенность, что воплощение этих идей в жизнь станет революцией в транспортной отрасли, а также высказал мнение, что нечто работающее может быть создано в течение трех-пяти ближайших лет.