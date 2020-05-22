Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.20
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.87
–0.06 Золото
1735.97
+0.03 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0898
+0.0065
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Украина ввела пошлину на спички из России
Фото: РИА Новости
Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле ввела ряд новых пошлин, в том числе — антидемпинговую, на импорт спичек из РФ, в размере 45,79%, сообщается в пятницу на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Белоруссии в размере 21,32%, для РФ — в размере 45,79%", — сообщается на сайте.
Также введены пошлины на ряд китайских товаров, в том числе предварительно. Так, установлена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта стальных креплений происхождением из Китая. Кроме того, продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт на Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) из этой страны.
"Сейчас определены следующие ставки антидемпинговой пошлины: окончательно принята 51,52% пошлины на импорт стальных бесшовно-горячее-деформированных труб, происхождением из Китайской Народной Республики. Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся на Украине, или имеют очень незначительные объемы производства; предварительно определена 18% пошлина на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта", — также говорится в сообщении.
Также по результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта на Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта комиссия определила начать расследование этого вопроса.
В соответствии с законом Украины "О внешнеэкономической деятельности" Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) определена оперативным органом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти Украины.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
Прайм: последние новости
Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле Лавров: Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе "Северного потока 2" Лавров: Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе "Северного потока 2" Британия в апреле заняла рекордные за последние 27 лет 62 млрд фунтов на фоне пандемии Британия в апреле заняла рекордные за последние 27 лет 62 млрд фунтов на фоне пандемии
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина резко снизила цены на газ для населения
Украина резко снизила цены на газ для населения
Названы сроки восстановления экономики России
Названы сроки восстановления экономики России
Доллар продолжает падение
Доллар продолжает падение
Какие проблемы ждут новую «Силу Сибири»
Какие проблемы ждут новую «Силу Сибири»
Россия решила пойти по пути США
Россия решила пойти по пути США
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение