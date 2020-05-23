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Минторг США внёс в чёрный список 33 юридических лица из КНР 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
В черном списке: США продолжают торговую войну с КНР
Фото: Reuters
Министерство торговли США объявило, что вносит в чёрный список 33 организации из Китая.
Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.
Отмечается, что из числа данных организаций, 24 попали в чёрный список за причастность к деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США.
Остальные девять организаций внесены в чёрный список за причастность к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Ранее стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.
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