«Конец эпохи»: Саудовская Аравия покинет гонку вооружений?

Саудовская Аравия сталкивается с беспрецедентным бюджетным кризисом из-за обвала нефтяного рынка и глобальных экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Эксперты пророчат завершение эпохи, когда Персидский залив был так богат. Однако, несмотря на огромные убытки, Эр-Рияд инвестирует в США сотни миллионов долларов.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда , нефтяные доходы арабских стран Персидского залива должны были иссякнуть в 2034 году, но кризис из-за пандемии коронавируса ускорил этот процесс.

Западные отчеты начали указывать на необходимость принятия государствами Персидского залива строгих мер по рационализации расходов, особенно Саудовской Аравией, которая, как ожидают эксперты, начнет сокращать объем военных сделок для восполнения увеличивающегося бюджетного дефицита из-за обвала цен на нефть.

Военные расходы

Согласно отчету, опубликованному 18 мая в британской газете The Guardian, Саудовской Аравии, возможно, придется отказаться от новых контрактов на поставки оружия и отложить уже запланированные сделки в результате финансового кризиса, с которым она столкнулась в настоящее время.

Корреспонденты газеты Стефани Кирхгеснер (Вашингтон) и Дэн Саббах (Лондон) отмечают, что ожидаемая отсрочка новых сделок о покупке оружия может иметь долгосрочные политические последствия для королевства.

Саудовская Аравия сталкивается с беспрецедентным бюджетным кризисом из-за обвала нефтяного рынка и глобальных экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Как известно, саудовские запасы сократились с 750 до 500 миллиардов долларов за последние пять лет.

Как заявил 11 мая министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан, королевству необходимо 220 миллиардов риалов (58,6 миллиардов долларов) для покрытия разницы между нынешними доходами и расходами.

«Я не сомневаюсь, что это конец эпохи… Конец эпохи, когда Персидский залив был так богат», — прокомментировал ситуацию Брюс Риддл из Брукингского института в Вашингтоне, эксперт ЦРУ, проработавший в этом ведомстве 30 лет.

Саудовская Аравия потратила около 62 миллиардов долларов на покупку оружия в прошлом году, благодаря чему стала пятым крупнейшим импортером вооружений в мире.

Хотя этот показатель ниже, чем в 2018 году, он по-прежнему составляет около 8% ВВП страны. Это значит, что королевство потратило на оружие даже больше, чем Соединенные Штаты. Согласно исследованиям Стокгольмского института исследования проблем мира, сумма приобретенного американцами оружия составила 3,4% ВВП, в то время как Китай потратил на вооружение 1,9% ВВП, Россия — 3,9%, а Индия — 2,4%.

По словам The Guardian, в течение десятилетий огромные расходы были нацелены на усиление политического влияния Саудовской Аравии.

Эндрю Файнштейн, эксперт по проблеме коррупции и международной торговле оружием, в интервью британской газете отметил, что одним из следствий покупки оружия является то, что страна покупает отношения.

В свете нынешнего кризиса, по мнению Риддла и других, у правительства Саудовской Аравии нет иного выбора, кроме как сократить военные расходы. Как утверждает эксперт, цены на нефть должны держаться на уровне 85 долларов за баррель, чтобы Саудовская Аравия сохранила бюджетный баланс.

Активист в области борьбы с торговлей оружия Эндрю Смит отметил, что официальные лица в королевстве могут в краткосрочной перспективе отложить заключение некоторых крупных сделок, например, по покупке новой группы боевых самолетов. Великобритания уже давно ведет переговоры по этой сделке.

По словам бывшего посла США в Йемене Джеральда Файрештейна, саудиты отложат или отменят новые контракты на поставки оружия, но вероятно, сохранят контракты на техническое обслуживание для поддержания боевой готовности своих вооруженных сил.

«В прошлом Саудовская Аравия пыталась пересмотреть графики платежей за оружие и отложить платежи на более длительный срок», — добавил американский дипломат.

Он пояснил: «Помните, когда Мухаммед ибн Салман посетил Белый дом, они с президентом Дональдом Трампом заключили сделки на продажу оружия Саудовской Аравии на сумму 100 миллиардов долларов. Большинство этих сделок не состоялось, и они не были подписаны. Это были только слова».

Если победит Джо Байден

В ноябре Джо Байден, предполагаемый кандидат от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов, возможно, одержит победу, поскольку влияние Трампа ослабло из-за кризиса вокруг пандемии.

Байден заявил, что ограничит продажу американского оружия Саудовской Аравии.

Поэтому Кристина Фонтенроуз, бывший директор по делам Персидского залива в Совете национальной безопасности при администрации Трампа, считает, что, возможно, саудиты хотят подождать результатов американских выборов. Если Байден победит, демократы сократят количество сделок, и тогда королевство сможет притвориться, что неохотно принимает это решение.

«Это позволит им избежать политических последствий и сохранить часть своего влияния на частный сектор», — сказала эксперт.

Тем не менее не все аналитики согласны с тем, что саудиты планируют сократить свои военные расходы по причине множества вызовов в области безопасности.

По словам Кристиана Олриксена, сотрудника Института государственной политики Бейкера, саудиты могут стремиться удвоить свои оборонные расходы, несмотря на нынешнее экономическое давление, поскольку сомневаются, что Соединенные Штаты по-прежнему гарантируют безопасность Саудовской Аравии.

Параллельно в сообщениях американских СМИ сообщалось, что генеральный инспектор Госдепартамента Стивен Линик начал расследовать обстоятельства участия Саудовской Аравии и ОАЭ в оружейных сделках на сумму 8 миллиардов долларов. Однако Трамп решил уволить инспектора до завершения этого расследования, хотя оно находилось на заключительной стадии.

Новые инвестиции

На прошлой неделе Суверенный фонд Саудовской Аравии увеличил свои инвестиции в акции 24 американских компаний, объем которых достиг 9,8 миллиарда долларов. Из этих инвестиций 713,7 миллиона долларов были вложены в акции Boeing , еще 522 миллионов — в Citigroup, столько же — в Facebook, 495,8 миллиона — в Disney и 487,6 миллиона — в Bank of America

Кроме того, Суверенный фонд приобрел акции Marriott Group на 514 миллионов долларов, а также акции на сумму 827,7 миллиона ​​долларов в нефтяной компании BP.

Аналитики до сих пор не знают, когда эти инвестиции принесут прибыль в свете затянувшегося экономического спада в результате пандемии коронавируса.

В феврале этого года немецкие эксперты назвали инвестиции Суверенного фонда Саудовской Аравии пустой тратой денежных ресурсов королевства.

В 2018 году директор японской холдинговой компании SoftBank Group Масаеси Сон рассказал, как он убедил Мухаммеда ибн Салмана вложить 45 миллиардов евро в технологический фонд Vision. В телевизионном интервью он рассказал: «Если я скажу, что убедил его за один час, то это будет неправдой. Мне потребовалось всего 45 минут, чтобы убедить его вложить 45 миллиардов долларов».

Суверенный фонд Саудовской Аравии намерен приобрести английский футбольный клуб Newcastle за 445 миллионов долларов. Архитектором данной сделки, как говорят, является американка по имени Карла ДиБелло, у которой нет большого опыта в финансовых делах.

Согласно сообщениям в СМИ, роль ДиБелло ограничивается дружбой, которая связывает ее и руководителя Суверенного фонда Ясиром аль-Румаяном. Эта дружба позволила ей играть роль посредника и помогать Эр-Рияду в заключении ряда сделок.