США нанесли Китаю новый удар

Министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

24 компании были внесены за причастность к деятельности, « противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США». Данные юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.

Ранее сенаторы США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, которые причастны к подготовке и осуществлению системы новых законов в Гонконге.

18 мая тайваньская компания TSMC, выпускающая для Huawei процессоры Kirin, прекратила принимать заказы после нового запрета Министерства торговли США.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и импортируемых в США. Это вынудило многих китайских производителей закрыть производства из-за падения спроса на их товары.