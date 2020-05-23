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США нанесли Китаю новый удар в торговой войне 

Lenta.ru 10 часов назад
США нанесли Китаю новый удар
Фото: Reuters
Министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая. Об этом сообщает ТАСС.
В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
24 компании были внесены за причастность к деятельности, « противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США». Данные юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.
Ранее сенаторы США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, которые причастны к подготовке и осуществлению системы новых законов в Гонконге.
18 мая тайваньская компания TSMC, выпускающая для Huawei процессоры Kirin, прекратила принимать заказы после нового запрета Министерства торговли США.
Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и импортируемых в США. Это вынудило многих китайских производителей закрыть производства из-за падения спроса на их товары.
В начале 2020 года стороны пошли на взаимные уступки и заключили первую фазу торговой сделки. В ее рамках Пекин должен закупить в США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, а Белый дом отказался от введения новых пошлин на китайский импорт. Однако отношения между странами резко ухудшились, так как в марте американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в недостоверной информации о вспышке коронавируса. Из-за этого сделка оказалась под угрозой.
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Комментарии 23
Экономика , Дональд Трамп
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