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Сенаторы выдвинули 44 предложения по поддержке российской экономики 

News.ru и ещё 12 2 часа назад
Сенаторы выдвинули предложения по поддержке экономики
Фото: News.ru
Члены Совета Федерации разработали перечень мер по совершенствованию законодательства, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики в новых условиях. В список включили 44 предложения.
Документ оказался в распоряжении РБК. Одним из предложений сенаторов стало создание фонда плохих активов, которому банки смогут передать долги проблемных клиентов с обязательством обратного выкупа. Кроме того, предлагается распространить применение налога на профессиональный доход на иностранных граждан. Часть мер касается рынка ценных бумаг. В частности, сенаторы считают, что можно освободить от НДФЛ доход по валютным бумагам, возникающий при перерасчёте в рубли в результате курсовой переоценки.
Также члены Совфеда предлагают освободить от налогов и сборов за II квартал 2020 года все пострадавшие от кризиса области. Сенаторы не забыли и об IT-сфере — одним из предложений стало создание цифрового профиля гражданина для расширения возможностей по идентификации и предоставлению услуг на удалённой основе.
В перечень, среди прочего, включили предложения о подготовке контрсанкций в отношении США и других стран Запада.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, члены Совфеда предложили расширить уголовную ответственность для руководителей компаний за выплату серых зарплат.
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Экономика , Совет Федерации
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