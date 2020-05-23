Сенаторы выдвинули предложения по поддержке экономики

Члены Совета Федерации разработали перечень мер по совершенствованию законодательства, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики в новых условиях. В список включили 44 предложения.

Документ оказался в распоряжении РБК. Одним из предложений сенаторов стало создание фонда плохих активов, которому банки смогут передать долги проблемных клиентов с обязательством обратного выкупа. Кроме того, предлагается распространить применение налога на профессиональный доход на иностранных граждан. Часть мер касается рынка ценных бумаг. В частности, сенаторы считают, что можно освободить от НДФЛ доход по валютным бумагам, возникающий при перерасчёте в рубли в результате курсовой переоценки.

Также члены Совфеда предлагают освободить от налогов и сборов за II квартал 2020 года все пострадавшие от кризиса области. Сенаторы не забыли и об IT-сфере — одним из предложений стало создание цифрового профиля гражданина для расширения возможностей по идентификации и предоставлению услуг на удалённой основе.

В перечень, среди прочего, включили предложения о подготовке контрсанкций в отношении США и других стран Запада.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, члены Совфеда предложили расширить уголовную ответственность для руководителей компаний за выплату серых зарплат.