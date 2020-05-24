Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей 

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Средства выделены по поручению президента России тем субъектам, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, отмечается в сообщении.
В правительстве считают, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.