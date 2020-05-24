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Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей 

BFM.RU и ещё 43 2 часа назад
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Средства выделены по поручению президента России тем субъектам, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, отмечается в сообщении.
В правительстве считают, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
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Экономика , Другое , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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