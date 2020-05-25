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Сенатор оценил ситуацию на российском продовольственном рынке 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Совфеде оценили ситуацию с продуктами
Фото: РИА Новости
В России стабильная ситуация на продовольственном рынке, дефицита продуктов нет, рост цен в пределах сезонной инфляции, сообщил журналистам в понедельник глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
"Членами Совета Федерации — представителями более 60 субъектов РФ в комитет был представлен значительный объем информации по результатам проведенного мониторинга ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания, посещения объектов инфраструктуры, проверки запасов и условий хранения продовольствия", — сказал сенатор.
Майоров отметил, что по результатам проведенного комитетом анализа указанной информации, с учетом данных министерства сельского хозяйства России, "можно сделать вывод о стабильной в целом ситуации на агропродовольственном рынке субъектов Федерации, отсутствии дефицита продовольствия и наличии достаточных его запасов, при этом рост цен по основным группам товаров не превышает пределов инфляции с учетом сезонных факторов".
По его словам, в большинстве регионов созданы оперативные штабы по мониторингу состояния агропродовольственного рынка, ведется ежедневный анализ цен на продукты питания и товарных запасов, оперативно вносятся сведения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности страны, осуществляется информирование населения о фактической ситуации в этой сфере, своевременно доводятся до сельхозтоваропроизводителей средства государственной поддержки.
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Комментарии
Экономика , Алексей Майоров , Совет Федерации , Минсельхоз
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