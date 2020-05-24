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Назван доход богатейших людей мира во время пандемии 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
Назван доход богатейших людей мира во время пандемии
Фото: ТАСС
Журнал Forbes подсчитал, как изменилось состояние 25 богатейших людей мира за время пандемии коронавируса.
По оценке издания, с 23 марта по 22 мая они заработали 255 миллиардов долларов.
Больше всех за время пандемии COVID-19 заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его доходы вросли на 31,4 миллиарда долларов до 86,5 миллиарда. Отмечается, что акции компании выросли в цене примерно на 60 процентов.
Самый богатый человек мира — основатель ритейлера Amazon Джефф Безос нарастил капитал до 146,9 миллиарда долларов, заработав за указанный период 29,9 миллиарда.
Суммарное состояние 25 самых состоятельных бизнесменов мира достигло 1,5 триллиона долларов. Как отмечают журналисты, это составляет 16 процентов от состояния всех миллиардеров из списка Forbes.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Экономика , Компании , Недвижимость , Рынки , Джефф Безос , Марк Цукерберг , Amazon , Forbes
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