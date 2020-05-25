США грозит рекордное обрушение добычи нефти

США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании ShaleProfile Analytics.

Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности.

Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен. Их восстановление займет минимум несколько лет, отмечает The Wall Street Journal.

Добыча сланцевой нефти в США в этом году может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки, у многих компаний потери составят 30-50 процентов за год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

Ранее Министерство энергетики США прогнозировало объем добычи нефти в стране в начале 2021 года на уровне 13,5 миллионов баррелей в сутки.

Власти США отдельно опасаются, что Китай начнет скупать испытывающие проблемы американские сланцевые компании. В условиях «беспрецедентного разрушения спроса, сверхнизких цен на энергоносители и катастрофической задолженности», они выглядят очевидной целью, отмечает аналитический ресурс OilPrice.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось до исторического минимума и достигло 318-ти. На этом фоне большинство средних и малых производителей сланцевого сырья в стране оказались на грани банкротства, поскольку добыча нефти для них стала нерентабельной и не позволяющей обслуживать взятые ранее кредиты.