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Евгений Коган. У Hertz выручка не росла четыре года. И колоссальная долговая нагрузка — почти 20 млрд долларов. При этом в год компания зарабатывала примерно 8-9 млрд долларов. Неоднократно были заявления компании, что у них свободных денежных средств аж 1 млрд долларов, но при таком долге вопрос выживания был вопросом времени, а те, кто покупали бумаги в расчете на то, что компания «too big to fail» и будет спасена, явно недооценили риски, говорит президент компании «Московские партнеры» профессор ВШЭ

Евгений Коган президент компании «Московские партнеры»: «Есть какой-то здравый смысл. И он говорит о следующем: нельзя связываться с компанией, у которой долг значительно больше годовой выручки, причем в два раза, значительно больше кэша, EBITDA, значительно больше чего угодно. На мой взгляд, компания была обречена до кризиса, а кризис просто подтолкнул ее в небытие. Ну а дальше — обязательства, которые не могут исполнить. Too big to fail — нет, это не too big. В конце концов, у них есть конкуренты, есть Avis, есть Eurocar, прочие. И дальше — падение отрасли, падение туризма. Американский рынок ожидает череда банкротств. Кому придется обанкротится? Тем, у кого огромные долги. Тем, кто не в состоянии их поддерживать. Вопрос в денежном потоке. Если компания способна его генерить, тогда она выдержит. Или она не способна его генерить — это ключевой вопрос».

С середины марта индекс S&P 500 вырос на 34%. Денег на рынке много. Особенной популярностью пользуются IT-компании. Сервис видеоконференций Zoom превысил в стоимости семь крупнейших авиакомпаний США.

Apple, Amazon, А совокупная рыночная капитализация шести крупнейших американских технологических корпораций — Microsoft Google , Facebook и Nvidia — уже более 6 трлн долларов. И это рекорд. Однако инвесторам стоит проявить осторожность, ведь срок окупаемости таких вложений тоже на рекордном уровне — теперь в среднем это 40 лет.

Впрочем, рынок живет ожиданиями, и похоже, многие инвесторы надеются, что и дальше выручка этих бумаг будет расти. Комментирует директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов

Вадим Меркулов директор аналитического департамента «Фридом Финанс»: «Кризис в меньшей степени на них повлиял. Люди стали чаще заказывать, чаще смотреть, больше общаться через социальные сети, больше смотреть YouTube и так далее. Но, с другой стороны, есть компания Apple, которая тоже входит в крупнейшую пятерку, с ее бизнесом в меньшей степени есть позитивные ожидания. Есть Apple TV, но это очень маленькая часть огромного бизнеса Apple. Закрытие ретейл-точек, оплата аренды магазинов, земли, сотрудники, которым тоже нужно платить зарплату, — все достаточно негативно скажется на маржинальности компании при отсутствии какого-то большого прироста выручки».

Небывалый рост обслуживается небывалой ликвидностью, что порождает дисбаланс. Инвесторам стоит помнить об этих рисках.