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Новый нацплан по восстановлению экономики предложил Кудрин 

News.ru 1 час назад
Нацплан по восстановлению экономики предложил Кудрин
Фото: globallookpress.com
Свой вариант новых мер поддержки и нацплан по восстановлению экономики предложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Изменения необходимы из-за пандемии коронавируса.
Сейчас наблюдаются низкие темпы роста экономики, стагнация доходов, и понятно, что страна не справится с этой ситуацией без новой модели развития, уверен Кудрин. Новая модель должна быть основана как на иерархических инструментах, так и на современных институтах.
В этой ситуации целесообразно было бы сосредоточиться на ограниченном количестве национальных целей, — цитирует политика «Коммерсант».
Экономист отметил, что среди всех реализуемых в стране национальных целей следует выбрать самые основные. Таких четыре.
Первая — мы хотим быть здоровыми и жить долго; вторая — мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли; третья — нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика; четвёртая — нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты, — перечислил главные принципы новой модели Кудрин.
Все остальные цели производны от вышеперечисленных. Меньшее количество приоритетов позволит направить для их достижения «нерезиновые» ресурсы государства. Остальные задачи нужно синхронизировать с перечисленными и передвинуть лет на шесть-восемь, а то и десять вперёд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эффективность расходования средств по государственной программе «Развитие здравоохранения» просят проверить депутаты ГД. Обращение адресовано главе Счётной палаты Алексею Кудрину.
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Экономика , Алексей Кудрин , Госдума , Счетная палата
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