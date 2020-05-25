Нацплан по восстановлению экономики предложил Кудрин

Свой вариант новых мер поддержки и нацплан по восстановлению экономики предложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин . Изменения необходимы из-за пандемии коронавируса.

Сейчас наблюдаются низкие темпы роста экономики, стагнация доходов, и понятно, что страна не справится с этой ситуацией без новой модели развития, уверен Кудрин. Новая модель должна быть основана как на иерархических инструментах, так и на современных институтах.

В этой ситуации целесообразно было бы сосредоточиться на ограниченном количестве национальных целей, — цитирует политика «Коммерсант».

Экономист отметил, что среди всех реализуемых в стране национальных целей следует выбрать самые основные. Таких четыре.

Первая — мы хотим быть здоровыми и жить долго; вторая — мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли; третья — нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика; четвёртая — нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты, — перечислил главные принципы новой модели Кудрин.

Все остальные цели производны от вышеперечисленных. Меньшее количество приоритетов позволит направить для их достижения «нерезиновые» ресурсы государства. Остальные задачи нужно синхронизировать с перечисленными и передвинуть лет на шесть-восемь, а то и десять вперёд.