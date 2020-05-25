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В России упростили строительство социальных объектов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
В России упростили строительство соцобъектов
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ, по которому можно будет исключить длительные согласования на строительство социально значимых объектов.
«Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму, именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов», — передает ТАСС слова Мишустина на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что подписал соответствующее постановление правительства.
«Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные, и иногда просто излишние согласования», — подчеркнул глава кабинета министров.
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Экономика , Недвижимость , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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