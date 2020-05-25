В России упростили строительство соцобъектов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ, по которому можно будет исключить длительные согласования на строительство социально значимых объектов.
«Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму, именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов», — передает ТАСС слова Мишустина на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что подписал соответствующее постановление правительства.
«Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные, и иногда просто излишние согласования», — подчеркнул глава кабинета министров.