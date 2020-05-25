России грозит сильнейший экономический кризис более чем за 10 лет. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

По его данным, это сказано в исследовании, которое некоторое время назад провел Энергетический центр школы управления «Сколково». В нем отмечается, что спрос на ископаемые источники энергии резко упал из-за глобального потепления и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в то время как почти половина доходов федерального бюджета России приходится на доходы от торговли энергетическими ресурсами.

В Энергоцентре «Сколково» допустили, что на 2019 год мог прийтись пик потребления ископаемых источников энергии, и высказали мнение, что если Россия к этому не адаптируется, то ей грозит сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие — в ближайшие 20 лет рост валового внутреннего продукта (ВВП) не превысит 0,8%, а доходы бюджета будут драматически падать.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила результаты исследования, согласно которым наиболее вероятным сценарием влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию в России станет приостановка деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы более чем на два месяца и снижение ВВП на 7-10%.