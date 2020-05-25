Белоруссия нашла нефть 

В Белоруссии обнаружили два новых месторождения нефти, передает «БелТа»

Новые месторождения получили названия Избынское и Северо-Омельковщинское. Они находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба в Хойникском районе Гомельской области.

По оценкам «Белоруснефти», суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн тонн.

Заместитель генерального директора «Белоруснефти» по геологии Петр Повжик рассказал, что последние два года усилия по поиску месторождений были сконцентрированы в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. Ранее в 2020 году здесь же открыли южный блок Гарцевского месторождения.

По словам Петра Повжика, в данном регионе в ближайшие три года планируется пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин. Всего в Белоруссии обнаружено 79 месторождений, 61 из них находятся в разработке, на месторождениях находятся около 900 добывающих скважин.

Как сообщал «Рамблер», в середине мая Белоруссия объявила о начале поставок нефти из США. Согласно заявлению МИД страны, «осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы».