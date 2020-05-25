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Белоруссия нашла нефть 

Вероника Полынина 1 час назад
В Белоруссии обнаружили два новых месторождения нефти, передает «БелТа».
Новые месторождения получили названия Избынское и Северо-Омельковщинское. Они находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба в Хойникском районе Гомельской области.
По оценкам «Белоруснефти», суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн тонн.
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Заместитель генерального директора «Белоруснефти» по геологии Петр Повжик рассказал, что последние два года усилия по поиску месторождений были сконцентрированы в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. Ранее в 2020 году здесь же открыли южный блок Гарцевского месторождения.
По словам Петра Повжика, в данном регионе в ближайшие три года планируется пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин. Всего в Белоруссии обнаружено 79 месторождений, 61 из них находятся в разработке, на месторождениях находятся около 900 добывающих скважин.
Как сообщал «Рамблер», в середине мая Белоруссия объявила о начале поставок нефти из США. Согласно заявлению МИД страны, «осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы».
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